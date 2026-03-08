Baleares combina conservación ambiental e inclusión laboral con un nuevo proyecto para mejorar espacios naturales - CAIB

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha un proyecto que combina conservación ambiental e inclusión laboral con un nuevo proyecto para mejorar espacios naturales.

La iniciativa, bautizada como 'Mejora de la calidad en espacios de relevancia ambiental de Baleares con personas en riesgo de exclusión social', está financiada con dos millones de euros de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, el proyecto tiene un plazo de ejecución hasta 2028.

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal será la encargada de impulsar y supervisar las actuaciones, que se ejecutaran mediante contratos reservados a centros especiales de empleo que incorporan trabajadores en riesgo de exclusión social.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que la iniciativa "demuestra que es posible proteger el medio natural y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales para las personas con mayores dificultades".

"Estas actuaciones permiten mejorar la calidad ambiental de nuestros espacios naturales y mantenerlos en las mejores condiciones, al mismo tiempo que fomentan la inclusión laboral y social", ha dicho.

Por el momento se encuentran en funcionamiento cuatro equipos de trabajo, formados por cuatro personas cada uno, de los cuales tres están en Mallorca y uno esta en Eivissa y Formentera.

Uno de estos grupos está realizando diferentes tareas de mantenimiento en el Parque Natural de s'Albufera de Mallorca. Además, se prevé que en el mes de marzo comience un quinto equipo para trabajos puntuales de limpieza litoral y retirada de especies invasoras en el Parque Natural de s'Albufera des Grau, en Menorca.

Entre las tareas que realizan los equipos de trabajo destacan la retirada de especies invasoras, la retirada de residuos de las zonas litorales y diversas tareas de mantenimiento en otros espacios naturales de relevancia ambiental.

Además, los residuos retirados se incorporan al sistema de gestión de residuos, separándolos por fracciones y depositándolos en puntos autorizados a través de los cuales se procede a su reciclaje.

Las empresas o entidades que colaboran actualmente son Amadip-Esment, Apfem Aktua, Aproscom, Cruz Roja, Estel de Llevant y Fundación para personas con discapacidad de Menorca.

"Ver los efectos del trabajo realizado en el territorio es la mejor manera de entender la importancia de conservar nuestros espacios naturales. Esta iniciativa es un ejemplo que puede inspirar otros proyectos y a los ciudadanos a implicarse en el cuidado del medio natural. Muestra que con voluntad, coordinación y colaboración se pueden alcanzar resultados que benefician al mismo tiempo a las personas y a la naturaleza", ha concluido Simonet.