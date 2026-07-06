Baleares cree que el Consejo de Política Fiscal es un "puro trámite" ya que los presupuestos "acabarán en nada"

Archivo - El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, en declaraciones a los medios - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

El Govern reitera que no negociará bilateralmente la reforma del sistema de financiación PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha considerado que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes es "un puro trámite", ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 "acabarán en nada".

Así se ha expresado el conseller en declaraciones a los medios a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el ministro de Hacienda, Arcadi España, fijará los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

"Es un trámite, el objetivo es aprobar la senda de estabilidad y dar la apertura a unos presuntos Presupuestos Generales del Estado que yo creo que acabarán en nada", ha interpretado.

Igualmente, ha reiterado que el Govern no se reunirá de forma bilateral con el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación ya que, según ha manifestado en múltiples ocasiones, ha sido pactado "únicamente con Catalunya y ciertos partidos".

El Ejecutivo balear sí que está abierto a negociar otras cuestiones, ha explicado Costa, remarcando que desde el inicio de la legislatura están reivindicado la agenda balear y que no ha habido ningún contacto en este sentido.

Por otro lado, ha indicado que el "talante" de Arcadi España es diferente al de su predecesora, María Jesús Montero, aunque ha lamentado que el Ministerio "actúa de la misma manera".

"El modelo de financiación no se ha reformado con los puntos que nosotros hacíamos de petición, la forma de actuar es equivalente, en las mismas fechas también decían que habría presupuestos", ha criticado.

Al conseller le acompañan el director general de Presupuestos y Financiación, Bartomeu Alcover, y la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.