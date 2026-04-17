Baleares critica la falta de planificación en el arranque de la regularización: "Los perjudicados son los migrantes"

Archivo - Varios argelinos hacen cola para entrar en la Embajada de Argelia, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha criticado la falta de planificación por parte del Gobierno central en los primeros días de entrada en vigor del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que ha dejado "colas y colapso" en las oficinas municipales que deben expedir los informes de vulnerabilidad.

Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, ha considerado que el primer día, este jueves, "evidenció la absoluta improvisación e irresponsabilidad" de la medida.

"Es una regularización masiva por decreto que después recae sobre las espaldas de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Sánchez invita y Baleares paga", ha dicho.

El vicepresidente primero del Govern ha considerado que "las colas y el colapso" que se dieron en las oficinas de los servicios sociales municipales, que deben expedir el certificado de vulnerabilidad --uno de los supuestos para poderse acoger a la regularización--, se debieron a la "falta de información" y la "insuficiencia de medios".

"El Gobierno ha usado a los ayuntamientos como escudos, porque un certificado de vulnerabilidad no es un papel que se dé sin más, sino que implica una valoración que no se hace en cinco minutos. ¿Se pueden imaginar el colapso que eso puede suponer?", ha advertido.

Para Costa, los "primeros perjudicados han sido aquellos a quienes supuestamente quiere beneficiar la medida", las personas migrantes "que hacen colas kilométricas" que en ocasiones no sirven para obtener los documentos requeridos.

Preguntado por la posibilidad de que el Govern, pese a exceder de sus competencias, pudiera brindar algún tipo de apoyo a los ayuntamientos para que este aumento de la carga de trabajo no afecte al resto de servicios municipales, el portavoz ha vuelto a cargar la responsabilidad sobre el Ejecutivo central.

"La responsabilidad no es de los ayuntamientos, sino del Gobierno de España y de la Delegación. Lo que ahora no puede suceder en ningún caso es que la responsabilidad caiga sobre nosotros, que digan que son los ayuntamientos quienes no ponen más medios", ha sentenciado.

EL RECURSO JUDICIAL

Cuestionado acerca del recurso que el Govern pretende presentar ante el Tribunal Supremo para tumbar y suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes, Costa ha dicho que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma siguen trabajando en él.

"Están estudiando la formula para interponer el recurso", ha incidido. La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, reconoció el miércoles la dificultad jurídica derivada del hecho de que la migración es competencia exclusiva del Estado.

El portavoz, aunque ha asegurado que todavía no está claro cuál es el argumento jurídico que presentarán ante el Supremo, ha deslizado la posibilidad de cuestionar la validez de que la normativa haya sido aprobada por la vía del decreto.

"¿Un decreto es una norma con rango jurídico suficiente para aprobar esto? ¿Es posible regular con un decreto de estas características una cuestión de tanta trascendencia social? Solo estoy dejando una pregunta al aire", ha manifestado.