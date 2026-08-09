Baleares espera una jornada de calor sofocante: máximas de 39 grados en Mallorca y aviso amarillo en el resto

Una persona hace deporte en un día caluroso. - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este domingo avisos por calor en Baleares y que serán naranja por valores máximos de 39 grados en parte de Mallorca.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, los avisos por altas temperaturas se activarán el domingo al mediodía y estarán vigentes hasta las 19.59 horas.

El aviso será naranja en interior y sur de Mallorca, donde los termómetros podrían alcanzar máximas de 39 grados en el Raiguer y al este de Palma y Marratxí. En el resto las máximas se quedarán entre los 33 y los 38 grados.

También se esperan máximas de 38 grados en la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de Mallorca, donde estará activo el aviso amarillo. También amarillo será el aviso en Menorca y las Pitiusas, con máximas de 36ºC.