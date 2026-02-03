Baleares estrena el año con un descenso del paro por encima del 5%

Archivo - Preparación de una tienda de ropa.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.260 personas en enero en Baleares en relación al mes anterior (-4,3%) y en 1.515 personas en relación al primer mes del año pasado (-5,13%) y arranca el año ligeramente por encima de los 28.000 parados (28.045), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al inicio del año, los sectores con más parados son Servicios (21.219 con 1.104 menos que en diciembre), Construcción (3.088 con 93 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (353 y 12 más) e Industria (1.209 y 36 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 28.045 desempleados registrados en enero, 15.842 fueron mujeres y 12.203, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.769 personas de los cuales 2.104 son hombres y 1.665 son mujeres.

En el último mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.617 personas tras bajar un 7,88% respecto a diciembre y un 0,93% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En enero se registraron 20.013 contratos en Baleares, un 6,5% menos que el año anterior. De todos ellos, 13.188 fueron contratos indefinidos (-5,86%) y 6.825, contratos temporales (un 7,72% menos).