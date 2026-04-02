Baleares participa en una exposición fotográfica sobre los 40 años de España en la Unión Europea - CAIB

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha participado en la exposición fotográfica 'De la adhesión a la cohesión: España en imágenes' organizada en el Comité Europeo de las Regiones en el marco del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE).

La muestra, inaugurada el pasado 24 de marzo en Bruselas y abierta al público hasta el 27 de abril, ofrece un recorrido visual por los principales proyectos que han contribuido al desarrollo económico y social de los territorios.

Baleares está presente con un proyecto que ejemplifica el impacto real de los fondos europeos en el territorio, especialmente en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación y la modernización de infraestructuras, ha indicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

En concreto, se pone de manifiesto la mejora del transporte ferroviario, con actuaciones que han permitido avanzar hacia un modelo "más eficiente, accesible y sostenible, con beneficios directos para la ciudadanía".

El acto de inauguración contó con la participación de representantes institucionales europeos y estatales, que destacaron el papel fundamental de los fondos estructurales en la modernización de España y en la consolidación del proyecto europeo.