Baleares participa en la inauguración de la 23ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades en Bruselas. - CAIB

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y con el Parlamento, ha participado este lunes en la sesión plenaria de inauguración de la 23ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades, que se celebra en Bruselas hasta el miércoles.

Este encuentro anual reúne a representantes institucionales, responsables políticos, expertos y agentes del desarrollo regional de toda Europa para debatir sobre los principales retos y oportunidades que afrontan las regiones y ciudades europeas.

Durante la sesión inaugural se han abordado cuestiones como la cohesión territorial, la sostenibilidad, la transición digital y verde y el papel de las regiones en el futuro de la Unión Europea, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades se ha consolidado como "el principal evento de debate e intercambio entre actores locales y regionales de toda Europa" y ofrece un espacio para impulsar proyectos y estrategias que contribuyan "al desarrollo equilibrado y resiliente del territorio europeo".