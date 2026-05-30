Baleares presenta el espectáculo 'L'amor, la set' en la 19ª edición de la feria Litterarum

Los actores y músicos Pau Pascual y Maria Adrover en la representación de 'L'amor, la set' en la 19ª edición de Litterarum. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La propuesta 'L'amor, la set' inspirada en Blai Bonet ha sido la representación seleccionada por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) para escenificarla en la 19ª edición de la feria Litterarum.

Los autores de la propuesta han sido los actores y músicos Maria Adrover y Pau Pascual, que este viernes han presentado su producción en Mora d'Ebre en formato de concierto híbrido --sonoro y escénico-- que gira en torno a dos ejes centrales, como son el agua y el deseo.

En un comunicado, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha indicado que la pieza combina poesía musicada, texturas electrónicas y tradicionales y elementos performativos. Con motivo del centenario del nacimiento del autor de Santanyí, los dos intérpretes han tratado de transmitir su voz esencial.

Esta obra ha sido elegida a través de una convocatoria abierta, lanzada por el IEB durante el pasado mes de marzo, en la presente edición de Litterarum.

Se trata de una feria profesional que se celebra en Móra d'Ebre y promueve obras de cualquier disciplina de las artes del espectáculo basadas en textos literarios escritos originariamente en lengua catalana y/o en lengua occitana --idiomas oficiales en Cataluña--, que no han sido concebidos originalmente para la escena; una simbiosis creativa entre literatura y artes escénicas impulsada por el Ayuntamiento de Móra d'Ebre. Incluye, además, actividades profesionales y presencia de programadores.

El director general de Cultura y vicepresidente del IEB, Llorenç Perelló, y el director de la feria Litterarum, Lluís-Xavier Flores, han llegado a un acuerdo en Palma y la colaboración se ha materializado en un convenio entre ambas instituciones.

De este modo, el IEB asegura la presencia de un número más grande de producciones baleares en la feria de Móra d'Ebre y contribuye a difundir la variedad de propuestas de artes escénicas de Baleares entre los espectadores y programadores asistentes a la feria.

Así mismo, esta participación institucional sigue una etapa para la presencia fija de las islas en la feria Litterarum y reafirma el compromiso de ambas instituciones por la proyección de propuestas culturales en diferentes variantes de la lengua catalana.

Por otro lado, en el marco de esta colaboración, Flores asistirá este año a la 11ª edición de Fira B! 2026, que tendrá lugar en Palma del 30 de septiembre al 3 de octubre, para las artes escénicas.