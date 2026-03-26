Archivo - Decenas de manifestantes durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares presenta una tasa de prevalencia de muertes por violencia machista de 3,71 por millón de mujeres de 15 o más años en las CCAA que registraron algún caso en 2025, la quinta del país, según se desprende del Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja, que han dado a conocer este jueves el Observatorio contra la violencia doméstica y de género y el Consejo General del Poder Judicial.

Según los mismos datos, la tasa histórica acumulada del archipiélago en la serie histórica 2003-2025 es de 89,8 por cada millón de mujeres.

El informe recuerda los dos feminicidios ocurridos en 2025 en Baleares, en concreto, el caso de la mujer muerta en febrero de 2025 en Palma y que un año después se confirmó que había muerto a manos de su expareja; y el crimen machista de Puigpunyent, en el que un anciano mató a su esposa de un disparo.

El informe del Observatorio se refiere también a los casos de lo que se conoce como muertes por violencia doméstica íntima, que comprende los homicidios de hombres a manos de sus parejas o exparejas mujeres y las que se producen en el seno de parejas o exparejas del mismo sexo, sean mujeres u hombres.

De esta tipología, el archipiélago ha registrado cuatro casos entre 2009 y 2025.

DATOS NACIONALES

En 2025 fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas un total de 49 mujeres, cifra que eleva a 1.342 el número de feminicidios cometidos desde 2003, año en el que empezaron a contabilizarse oficialmente.

Según los mismos datos, en 2025 una mujer fue asesinada por su pareja o expareja cada 7,4 días; una de cada cinco víctimas (22,4 por ciento del total), cuyas muertes dejaron 39 menores huérfanos, había denunciado a sus agresores.

Ese mismo año, tres menores murieron a manos de las parejas o exparejas de sus madres, por lo que el número de niños y niñas víctimas de violencia vicaria desde que se tienen registros (2013) asciende a 65.

En dos de los casos el agresor era el padre biológico de los menores y en el tercero se trataba de la pareja actual de la madre.

En cuanto a la violencia doméstica íntima, un hombre fue asesinado en 2025 por una mujer dentro del ámbito de la pareja o expareja, situándose el promedio anual de la serie histórica (2009-2025) en 7,1 muertes en este contexto.

El año pasado no se registraron asesinatos causados por la violencia intragénero, la que se produce en el seno de parejas o exparejas del mismo sexo, ya sean de hombres o de mujeres.