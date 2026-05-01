Baleares registra 92 trasplantes de médula ósea en 2025, un 27,7% más que el año anterior

Archivo - Imagen de archivo de un trasplante de médula ósea. - MEHMET FATIH METIN/ISTOCK - Archivo

MADRID/PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró en 2025 un total de 92 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de médula ósea, un 27,78% más que en 2024, según se desprende de la memoria anual de actividad TPH que ha publicado la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Con estos datos, el archipiélago se sitúa en una tasa de 73,7 trasplantes por millón de población (p.m.p.). Por tipo de trasplantes, 54 fueron autólogos (con células del propio paciente) y 38 alogénicos (con células procedentes de donantes).

Según la memoria, la mayoría de trasplantes (78) se hicieron en el Hospital Son Espases y el resto (14) en Son Llàtzer.

En términos generales, el Ministerio de Sanidad ha informado de que en 2025 se realizaron 3.619 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de médula ósea, de los que 1.982 fueron autólogos, con células del propio paciente, y 1.637 alogénicos, con células procedentes de donantes.

Según la memoria anual de actividad de TPH que acaba de hacer pública la ONT, son 225 trasplantes menos que el año anterior (-6%), un descenso vinculado a la reducción de procedimientos autólogos (con médula ósea del propio paciente), ya que para algunas enfermedades están actualmente disponibles otras terapias (como las CAR-T).

De los 1.637 trasplantes alogénicos, en 843 casos los donantes estaban emparentados con el receptor y en 794 eran donantes voluntarios no emparentados. Desde el Ministerio destacan que el ritmo de actividad de este último tipo de trasplantes no deja de aumentar y, en solo dos años, ha crecido un 25 por ciento (en 2023 se realizaron 637 procedimientos).

"Es importante destacar que sigue aumentando el trasplante de médula ósea que se realiza con donante voluntario y no emparentado con el receptor. Este tipo de trasplante se ha crecido aproximadamente un 25 por ciento en solo dos años", ha resaltado la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil.