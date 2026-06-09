Baleares sufrirá un verano más cálido de lo habitual, con temperaturas hasta 1ºC por encima y noches tropicales

Archivo - Bañistas en una playa de Palma en un día soleado. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares afrontará un verano más cálido de lo habitual, especialmente durante los meses de julio, agosto y septiembre, cuando las temperaturas medias podrían situarse entre 0,5 y 1 grado por encima de los valores normales, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así lo ha explicado la delegada territorial de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, quien ha señalado que los modelos estacionales del organismo otorgan una probabilidad del 70 por ciento a que el próximo trimestre registre temperaturas superiores a la media climática en las Islas.

Guerrero ha apuntado que esta previsión anticipa un verano con numerosas noches tropicales y tórridas y ha considerado "bastante probable" que se registren varias olas de calor a lo largo de la estación, en un escenario similar al del verano de 2025.

En cuanto a las precipitaciones, la previsión apunta a valores normales para la época del año. Según los modelos de la Aemet, las lluvias del conjunto del verano se situarían en torno a la media climática del archipiélago, que ronda los 92 litros por metro cuadrado.

Por meses, junio, julio y agosto presentan una previsión de precipitaciones dentro de la normalidad, con casi ninguna probabilidad, mientras que septiembre muestra una ligera tendencia hacia valores superiores a los habituales.

El verano astronómico comenzará el próximo 21 de junio a las 10.24 horas y se prolongará hasta el 23 de septiembre a las 02.05 horas, con una duración total de 93 días, 15 horas y 41 minutos.