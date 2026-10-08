Baleares suma 1.500 participantes en el gran estudio epidemiológico estatal IMPaCT

Cerca de 1.500 personas de Mallorca participan en la Cohorte IMPaCT - IDISBA

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) está coordinando la participación de Baleares al proyecto estatal de investigación epidemiológica impulsado por el Instituto de Salud Carlos III y gestionado por el Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber).

Cohorte IMPaCT, según ha informado el IdISBa en una nota de prensa, permitirá estudiar durante más de 20 años la salud de 200.000 personas representativas de la población residente en España. En Baleares, ya participan cerca de 1.500 personas.

En concreto, las Islas cuentan con dos nodos abiertos al reclutamiento, en Santa Ponça y Sa Pobla, que permiten incorporar al estudio población procedente tanto de entornos rurales como urbanos y contribuir a que la investigación refleje la diversidad de la población.

Actualmente, se están incorporando participantes de Calvià, Campanet, Búger, Pollença, Sa Pobla, Santa Margalida, Muro y Can Picafort, mientras que a nivel estatal, la Cohorte IMPaCT dispone de 51 nodos presentes en todas las comunidades autónomas. En conjunto, ya ha incorporado a cerca de 45.000 participantes.

Según ha destacado el IdISBa, el objetivo del proyecto es disponer de información que permita comprender mejor qué factores determinan la salud de la población y como intervienen en la aparición de las principales enfermedades.

Para lograrlo, se estudiarán aspectos relacionados con los estilos de vida, el entorno, la alimentación, las características sociales y la genética, entre otros factores. Esta información permitirá avanzar en el conocimiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer o las enfermedades cardiovasculares y contribuirá al desarrollo de estrategias de prevención.

Los participantes, seleccionados de forma aleatoria, realizan cuestionarios, exploraciones físicas, pruebas fisiológicas y análisis de biomarcadores, generando una información de gran valor científico que podrá relacionarse y analizarse a lo largo del tiempo.

Una de las principales características de la Cohorte IMPaCT es su carácter longitudinal, puesto que el seguimiento de los participantes durante más de dos décadas permitirá estudiar cómo evoluciona su salud y sus hábitos y qué factores pueden estar relacionados con la aparición o la prevención de enfermedades.

El proyecto se gestiona a través del IdISBa y se implementa desde la Atención Primaria del IBSalut. Baleares fue una de las cuatro comunidades autónomas que iniciaron la prueba piloto en marzo de 2023.

La investigadora principal de la Cohorte IMPaCT en Baleares, Oana Bulilete, ha destacado la oportunidad que representa la participación de la comunidad balear en este gran estudio, que permitirá generar un conocimiento de "gran valor científico" que contribuirá a mejorar la prevención y avanzar hacia una medicina más personalizada.

"Supone una oportunidad única para conocer mejor cómo evolucionan la salud y los hábitos de nuestra población a lo largo del tiempo. La información recogida permitirá analizar de manera conjunta cómo influyen factores como el entorno, los estilos de vida, las características sociales o la genética en el desarrollo de enfermedades", ha subrayado.