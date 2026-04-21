Baleares tratará de elevar a 1.200 euros "y si puede ser, más" el límite del alquiler para optar a ayudas

Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reclamado este martes, a la espera de la aprobación del Plan Estatal de Vivienda, que sean las CCAA autónomas quienes decidan, en el marco de sus competencias, en qué se quieren invertir los recursos.

En declaraciones a los medios en el Parlament, Mateo se ha referido, entre otras cuestiones a elevar a 1.200 euros el límite del alquiler para poder optar a las ayudas. "Y si puede ser, más", ha afirmado.

El conseller también ha lamentado que el plan vaya a ver la luz "de una manera muy poco dialogada con las distintas comunidades autónomas". Mateo ha lamentado la demora en aprobarse, lo que retrasa la negociación de convenios bilaterales y, en última instancia, perjudica a los ciudadanos de las Islas. "Hasta que no se publique en el BOE, no sabremos el alcance definitivo de este plan estatal de vivienda de 2026 a 2030", ha asegurado.

Mateo ha subrayado la desproporción en la financiación del plan, indicando que, de un total de 168 millones de euros, Baleares aportará prácticamente 68, lo que representa un 40 por ciento del total. Así, mientras que el Estado multiplica por tres su aportación respecto al último plan, las comunidades autónomas lo hacen por siete.

El responsable de Vivienda ha insistido en que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de vivienda y ha rechazado que las políticas estatales, como en este caso la Ley de Vivienda, se "entrometan" en estas competencias, especialmente en lo referente a los límites de precios de alquiler.

"No entendemos ni entenderíamos que vinieran condicionadas a la aplicación de políticas de una ley de vivienda estatal que, si acaso, lo que hace es entrometerse en competencias autonómicas", ha declarado.