Baleària suspende dos trayectos entre Alcúdia y Ciutadella por el mal tiempo

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PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleària ha suspendido dos trayectos a bordo del ferry rápido 'Jaume I' entre Alcúdia y Ciutadella previstos para la tarde de este domingo a causa del fuerte viento y el oleaje.

En concreto, se ha cancelado el viaje de Alcúdia a Ciutadella previsto para las 18.00 horas, así como el de regreso de Ciutadella a Alcúdia de las 20.00 horas, según ha informado la naviera en sus redes sociales.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Baleares por fenómenos costeros. Se espera viento del norte y nordeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros.