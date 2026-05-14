Es Baluard ofrecerá una jornada de puertas abiertas este fin de semana por el Día Internacional de los Museos 2026

Archivo - El Baluard ofrece una jornada de puestas abiertas por el Día de los Museos 2026. - SONI MARTINEZ - Archivo

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Es Baluard acogerá una programación de actividades gratuitas entre los días 16 y 19 de mayo por el Día Internacional de los Museos 2026, que incluirá, entre otras actividades, una jornada de puertas abiertas a lo largo del sábado y domingo.

Según ha informado el museo en un comunicado, los visitantes podrán acceder de manera gratuita a todas las salas, el Aljub y las terrazas el sábado de 10.00 a 20.00 horas y el domingo de 10.00 a 15.00 horas.

Estas jornadas forman parte de un programa que también incluye actividades familiares y visitas comentadas y otras experiencias vinculadas a las exposiciones.

Además, el sábado tendrá lugar de 10.30 a 13.30 horas 'Laberintos cruzados', una actividad de juego y exploración para las familias que parte de la exposición 'Jannis Kounellis. Laberinto sin paredes'. Con esta propuesta, que busca que los visitantes conecten con el arte contemporáneo, los participantes deberán construir su propio recorrido a través de una instalación de estructuras transparentes, pasillos y puertas móviles.

A continuación, desde las 12.00 a las 14.00 horas, tendrá lugar una sesión performativa musical con el artista Julià Panadès.

Por otra parte, el lunes y el martes tendrá lugar una programación idéntica en Es Baluard y en el Museu Marítimo de Mallorca, en la que el día 18 estará dirigida a Amigos de ambas instituciones y el martes, al público en general. En ambos casos, el visitante deberá inscribirse a través de la web de Es Baluard.

La visita, que comenzará a las 18.00 horas en Es Baluard y continuará en el Museu Marítimo, constará de un recorrido entre la exposición Jannis Kounellis 'Laberinto sin paredes' y el patrimonio marítimo del Museu Marítimo de Mallorca.

La propuesta estará a cargo del director de Es Baluard, David Barro; el director del Museu Marítimo de Mallorca, Albert Forés; el carpintero de ribera Antoni Josep Munar y el maestro velero Josep Matheu Blanquet.

Por su parte, desde el museo han explicado que el objetivo de esta programación es concienciar sobre el papel de los museos como "medio de intercambio cultural y como un espacio de enriquecimiento, cooperación, desarrollo del entendimiento mutuo y promotor de la paz entre culturas".

Es Baluard ha recordado que el Día Internacional de los Museos se celebró por primera vez hace 40 años y que, desde entonces, cada vez son más las entidades que participan, llegando el año pasado a sumar más de 37.000 museos de 158 países.