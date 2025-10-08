Banca March restaura ecosistemas marinos en Mallorca con caballitos de mar

Archivo - Un ejemplar de caballito de mar, liberado en la isla de Sa Dragonera por el acuerdo entre Fundación Palma Aquarium y Banca March. - FUNDACIÓN PALMA AQUARIUM - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banca March, en colaboración con la Fundación Palma Aquarium, ha liberado 70 caballitos de mar entre Cala Figuera y Cabo Salines, fruto del proyecto 'Cavallets de mar Balears'.

Las sueltas, realizadas el día 1 y 3 de octubre, tuvieron lugar en zonas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC), espacios de especial valor ecológico que contribuyen a la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.

El equipo técnico de Palma Aquarium trasladó el 1 de octubre un total de 66 ejemplares de caballito de mar común hasta Puerto Portals, el día 3 otros cuatro ejemplares más a la Colònia de Sant Jordi.

Para la operación los responsables embarcaron en el velero eléctrico de cero emisiones Galaxie Stenella, operado por la empresa TrueWorld. La acción contó con la colaboración del centro de buceo 7 Mares, que facilitó el equipo necesario para la actividad.

Los caballitos fueron criados en las instalaciones de Palma Aquarium y han permanecido un año y medio en un entorno controlado hasta alcanzar un tamaño de unos 12 centímetros, lo que incrementa sus posibilidades de sobrevivir en el medio natural.

Este proyecto suma un total de 1.518 caballitos de mar liberados en aguas Baleares