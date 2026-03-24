Bauzá asegura que el Govern ha comprometido 20 millones de euros del ITS 2026 y le quedan cerca de 134,7 por adjudicar

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, en la finca de Terranova, uno de los proyectos financiados con ITS. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha indicado que el fondo del impuesto de turismo sostenible (ITS) para 2026 cuenta con un presupuesto de unos 154,7 millones de euros, de los que ya se han comprometido 20 millones y todavía se tendría que asignar el dinero restante.

Así lo ha confirmado el responsable de la materia, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament a la que ha acudido para responder a preguntas formuladas por el diputado del PSIB Llorenç Pou.

En ese sentido, ha alegado que el presupuesto del ITS de 2026 es el mismo que el del ejercicio anterior al haberse prorrogado los presupuestos autonómicos de 2025 y ha señalado que a mediados de abril se convocará la comisión del ITS para definir el plan anual 2026-2027.

El diputado del PSIB le ha recriminado que con estos datos de recaudación habría "recursos sin asignar" a algún proyecto, puesto que el techo de gasto de 2026 que se presentó en el Parlament --pero que quedó rechazado por la negativa de Vox--, la previsión de recaudación del Govern era de cerca de 149 millones de euros.

El conseller ha mantenido que del plan anterior del ITS "no queda ningún euro por asignar" y ha argumentado que toda esta información se ha suministrado "por escrito" cuando se ha solicitado. "En los tres años de legislatura no se ha dejado ninguna pregunta sin responder", ha alegado.