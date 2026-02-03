Bauzà reprocha al PSIB que alquilara un piso turístico irregular: "Es una manera curiosa de combatir la ilegalidad"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha reprochado al PSIB que alquilara un piso turístico ilegal para hacer una rueda de prensa y que no interpusiera una denuncia o comunicación al Consell de Mallorca.

"Es una manera curiosa de combatir la ilegalidad", ha sostenido el conseller este martes en el primer pleno del Parlament en respuesta a una pregunta del socialista Ares Fernández, quien ha criticado el "blanqueamiento" de Aribnb que a su criterio hace el Govern.

En esta línea, el diputado ha cargado contra el Ejecutivo por reunirse con la plataforma online en la feria turística de Fitur, subrayando que Aribnb "es parte del problema" de acceso a la vivienda. Según Fernández, el Govern niega que haya pisos turísticos irregulares pero su formación este lunes demostró 'in situ' que siguen existiendo.

"Están desesperados", ha respondido Bauzà, quien ha defendido que el acuerdo con Airbnb ha permitido eliminar miles de pisos ilegales y que se trata de una medida "valiente, sencilla y evidente" que el PSIB "no fue capaz de conseguir".