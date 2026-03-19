El "bloqueo" del nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local de Palma desemboca en una nueva manifestación

Archivo - Sindicatos de la Policía Local de Palma convocan una manifestación este jueves por el Plan de Ordenación - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, CSIF y SPPME han convocado una nueva manifestación ante el "bloqueo" de la negociación para aprobar el nuevo Plan de Ordenación del cuerpo municipal.

La movilización, según han indicado las citadas organizaciones sindicales en un comunicado, tendrá lugar el próximo 15 de abril en la capital balear.

Los agentes tenían previsto manifestarse el próximo 26 de marzo, pero anularon la convocatoria a la espera de ver si el cambio en los departamentos de Función Pública y Seguridad Ciudadana, que ha pasado a dirigir el regidor Llorenç Bauzà, servían para encontrar una solución.

Se trataba de "otorgar un margen de tiempo prudencial" al nuevo responsable de las negociaciones para que demostrara si es capaz de "desbloquear" la situación, pero no de una "tregua indefinida".

De hecho, según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales, los agentes tienen previsto reunirse este mismo jueves con Bauzà para tratar de desencallar la negociación.

UN "INCUMPLIMIENTO" DEL ALCALDE

Los sindicatos han lamentado que, pese a las promesas públicas, el nuevo Plan de Ordenación "no se llevará a cabo de forma inmediata" porque la jefa del departamento de Recursos Humanos "se niega a firmar la propuesta".

A su parecer, esto supone "un incumplimiento directo del compromiso" adquirido por el alcalde, Jaime Martínez. "Ya nos han engañado una vez y no vamos a permitir que nos engañen una segunda. Las palabras del alcalde están en entredicho mientras un despacho técnico sea capaz de frenar las mejoras que este colectivo merece", han advertido.

La hoja de ruta de las organizaciones sindicales, pese a todo, "sigue intacta" y no desistirán hasta conseguir un incremento salarial que reconozca la penosidad y la responsabilidad de los agentes y una equiparación de la jornada y los horarios de todas las unidades policiales.

"Mientras algunos parecen conformarse con migajas o acuerdos de escaparate que no solucionan el fondo del problema, nosotros exigimos mejoras económicas reales y estructurales. Tenemos claro que la administración solo reacciona ante la presión. Si el nuevo regidor no aprovecha este margen de tiempo para cumplir lo prometido, la respuesta del colectivo será contundente", han sentenciado.