Bonet agradece a Pastor que ensalce el trabajo de la Guardia Civil tras los registros de Ferraz

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en una playa de Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha agradecido a la edil socialista Angélica Pastor que haya ensalzado la labor de la Guardia Civil, en una moción para reclamar refuerzos, después de que la Benemérita haya pasado 13 horas en la sede del PSOE en Madrid

Ha sido durante el debate de una moción de Vox para reclamar el refuerzo de los medios de la Guardia Civil para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

"Me ha parecido escuchar que hablaba de corrupciones y yo quiero recordarle que ayer la UCO se presentó en Ferraz estuvo 13 horas recapitulando y recopilando todo tipo de información por tráfico de influencias, financiación por facturas falsas y por promover maniobras contra la justicia", ha afirmado el edil 'popular'.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, por su parte, ha apuntado que el mejor escudo social "para poder tener vivienda, para poder tener seguridad, es echar cuanto antes al gobierno de Pedro Sánchez".

"No resulta aceptable que quienes se enfrentan con organizaciones criminales, no tengan ni el apoyo de su propio ministro y su propio gobierno, ni tengan medios materiales, equipamiento táctico, operativo del que carecen", ha indicado Coll.

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha trasladado el voto favorable del PP y ha preguntado al PSOE si piensan que, como dijo la candidata socialista a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, las muertes de guardias civil a manos de narcotraficantes, son un accidente laboral.

Bonet se ha mostrado "preocupado" por si aquellas declaraciones de Montero se produjeron porque ya "se veía venir lo de la UCO, que iba a entrar en Ferraz para investigar corruptelas" y fueran objeto de una avanzada "animadversión".

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha rechazado que PP y Vox estén preocupado por los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad y ha criticado su interés por poner el foco en problemáticas minoritarias. "Si quieren reducir el narcotráfico, reduzcan la masificación turística", ha indicado.

La regidora socialista Angélica Pastor ha expresado su reconocimiento a la Guardia Civil y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. "Fue una tragedia en acto de servicio y no tendría que volver a pasar", ha indicado en relación a la muerte de dos agentes en Huelva mientras perseguían una narcolancha.

Pastor ha pedido a PP y Vox que ayuden a que los guardias civiles que este verano serán destinados a Baleares tengan los medios necesarios para vivir.

La edil del PSOE ha afirmado que este miércoles hubo un registro en la sede de su formación en Madrid porque desde que gobierna el PSOE la Guardia Civil y la Policía Nacional. "No podemos decir lo mismo cuando gobierna el PP, porque hay un ministro de Interior imputado porque utilizaba los cuerpos y fuerzas de seguridad para perseguir a sus enemigos políticos o a la oposición", ha concluido.