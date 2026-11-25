Buscan a una mujer desaparecida en Palma desde este martes. - CNDES
PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha alertado de la desaparición de una mujer de 30 años en Palma, en paradero desconocido desde este martes y que necesita medicación.
Según la información difundida en redes sociales, se llama Ana maría J. G. y tiene 30 años. Es de constitución física corpulenta y mide 1,60 metros. Tiene los ojos marrones y pelo negro.
Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencia (112), de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (061).