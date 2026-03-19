La búsqueda de dos pateras desaparecidas desde hace más de una semana prosigue sin éxito

Avión Sasemar 103 - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de dos pateras que se encuentran en paradero desconocido desde hace más de una semana cuando navegaban rumbo a Baleares ha proseguido este jueves sin éxito.

El avión Sasemar 308 ha estado rastreando a lo largo de esta mañana el sur de Cabrera y la zona de Formentera, pero no ha obtenido resultados, según han informado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

El organismo de rescate lleva desde el lunes tratando de localizar dos embarcaciones, que supuestamente partieron de las costas de Argelia los pasados días 10 y 12 de marzo y sobre cuyo paradero no se tienen noticias.

La primera de estas pateras, según la información de la que dispone la ONG Caminando Fronteras, llevaba 21 personas migrantes a bordo, de las cuales cuatro eran mujeres. Todas ellas son originarias de países del Sahel y de África occidental