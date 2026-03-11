La búsqueda de vuelos a Eivissa crece un 4% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio

Archivo - Cala Llenya, Santa Eulària. Ibiza - PSIB - Archivo

EIVISSA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de vuelos a Eivissa ha aumentado un 4 por ciento desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, según ha informado el Consell d'Eivissa en un comunicado.

El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) está monitorizando el comportamiento de las compañías aéreas y el interés que despierta la Isla en estos momentos.

Así, entre el 28 de febrero y el 9 de marzo, las búsquedas en compañías aéreas hacia la Isla han pasado de 4.106.886 en 2025 a 4.602.334 en 2026, un 10,77 por ciento más.

Desde el SIT han afirmado que, aunque todos los años por estas fechas esta cifra aumenta, realmente las búsquedas hacia Eivissa desde el inicio del conflicto se cifran en un 4 por ciento más.

En cuanto a las nacionalidades más interesadas a la hora de buscar vuelos a Eivissa destacan los norteamericanos, que han aumentado sus consultas un 31,21 por ciento desde el inicio del conflicto pasando de 167.666 a 243.746.

Les siguen los belgas, con una subida del 29,22 por ciento; los holandeses, con un incremento del 23,23 por ciento; y los italianos, con un 22,5 por ciento más de búsquedas.

Sin embargo, desde el 28 de febrero los suizos han reducido las búsquedas hacia Eivissa un 47,60 por ciento; los franceses lo han hecho un 8,1 por ciento y los irlandeses un 6,09 por ciento.

Por el momento, no se ha detectado un aumento de los precios de los billetes ni en las estancias.

El SIT ha reiterado que, con los datos, se constata que Eivissa sigue siendo un destino con una alta demanda, con volúmenes de búsquedas que este año se mantienen por encima de 2025.