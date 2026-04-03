Las búsquedas de vuelos hacia Eivissa aumentan un 67% tras empezar la guerra en Irán, según el SIT de Eivissa

Archivo - Aeropuerto de Ibiza. - AENA / RAUL URBINA - Archivo

EIVISSA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de Eivissa ha apuntado que las búsquedas de vuelos hacia la isla se han incrementado hasta un 67% tras comenzar la guerra en Irán.

En un comunicado, el Consell d'Eivissa han explicado que, según datos recogidos del 9 al 28 de marzo, se ha pasado de 3,9 millones de búsquedas a más de 12,1 millones en sólo dos semanas.

La institución ha señalado que Eivissa se posiciona así como un "destino seguro" frente a otros afectados por la situación bélica en Oriente Medio.

En relación a los principales mercados, en Italia Eivissa ocupa la sexta posición entre los destinos más buscados, mientras que en España, Reino Unido o Estados Unidos, la octava posición y en Alemania, la décima.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, del 28 de febrero al 28 de marzo, las búsquedas han aumentado un 10,2% de media. En paralelo, se detecta una caída de las búsquedas en otros mercados, lo que han afirmado que muestra un "reajuste" de la demanda turística en el contexto internacional actual.

Así, los descensos más destacados se sitúan en Suiza, con un 18,15% menos de búsquedas, o en Portugal, con un 3,58% menos.

En cuanto a las operaciones previstas en el Aeropuerto para el mes de abril, se prevén cerca de 333.000 llegadas, ligeramente por encima de los datos de 2025. Inicialmente, hay 2.557 vuelos programados --un 1,5% más-- y 440.295 plazas --un 5,5% más--.

Sobre la ocupación en alojamientos abiertos, se sitúa en un 75,61%, ligeramente por debajo del 79,54% registrado en 2025. Por mercados, España lidera las llegadas previstas, seguida por Reino Unido o Italia.