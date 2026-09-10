El cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa ingresa en prisión

Archivo - Los acusados por la estafa de Lujocasa, en la Audiencia Provincial de Palma, a 22 de septiembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El supuesto cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, más conocido como 'Charly', ha ingresado en una prisión de Barcelona unas horas después de ser detenido.

La Guardia Civil le ha localizado la mañana de este jueves escondido en el domicilio de su madre, ubicado en el municipio de Calella (Barcelona), tras nueve meses en paradero desconocido.

La Comandancia de Baleares ha confirmado que, tras el arresto, los Mossos d'Esquadra le han trasladado a un centro penitenciario en cumplimiento de la orden de búsqueda, captura, detención e ingreso en prisión dictada el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Baleares.

La orden judicial se emitió poco después de condenarle a 14 años y nueve meses de cárcel como autor de delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Debía comparecer en una vista judicial en Palma para estudiar si era necesario revisar las medidas cautelares que se le imponían --se encontraba en libertad provisional-- hasta que la sentencia condenatoria devenga firme, pero no se presentó.

Fue a partir de entonces cuando los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil abrieron una investigación y determinaron que podía estar escondido en una vivienda del municipio barcelonés de Calella con la ayuda de su entorno familiar.

Tras obtener la autorización de la Audiencia Provincial, los agentes se han desplazado hasta allí para proceder a su detención. Fuentes conocedoras del operativo han detallado que García Cortés se encontraba oculto en un hueco debajo del fregadero de la cocina.

'Charly', según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, se encontraba en la residencia de su madre, el mismo lugar en el que estaba cuando se le notificó la sentencia condenatoria el pasado mes de diciembre.

Es la segunda vez que se da a la fuga, dado que durante la investigación de la Guardia Civil que le llevó a sentarse en el banquillo de los acusados huyó a Colombia, donde pasó una temporada y desde donde tuvo que se extraditado en 2020 para poder proseguir con la causa judicial.

La macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, cuyo juicio se saldó también con la condena de dos de los socios de García Roldán, dejó unos 3,3 millones de euros estafados a más de 230 afectados en une treintena de promociones inmobiliarias que no se ejecutaron.