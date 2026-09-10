Detienen en Barcelona al cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa tras nueve meses a la fuga

Archivo - El principal acusado el día que comienza el juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a 26 de junio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Se encontraba en el domicilio de su madre, el mismo lugar en el que estaba cuando se le notificó la condena a 14 años de cárcel



PALMA, 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona al supuesto líder de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, más conocido como 'Charly', tras nueve meses fugado.

Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, ha sido arrestado la mañana de este mismo jueves en un domicilio de la ciudad condal.

La Guardia Civil mantenía una investigación abierta en virtud de la orden de búsqueda, captura y detención dictada el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Baleares.

Han sido los propios agentes de la Comandancia de Baleares quienes, al dar con su paradero, se han desplazado hasta Barcelona para proceder a su detención.

'Charly', según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, se encontraba en el domicilio de su madre, el mismo lugar en el que estaba cuando se le notificó la sentencia condenatoria el pasado mes de diciembre.

Ahora será puesto a disposición del juez que se encuentre en funciones de guardia del municipio en el que haya sido arrestado, que por el momento no se ha concretado. Lo lógico, de acuerdo con estas fuentes, sería que se ordenara su ingreso en prisión provisional.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares le condenó a 14 años y nueve meses de prisión como autor de delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

El día después debía comparecer en una vista judicial en Palma para estudiar si era necesario revisar las medidas cautelares que se le imponían --se encontraba en libertad provisional-- hasta que la sentencia condenatoria devenga firme.

No obstante, 'Charly' no asistió a la citación alegando que se encontraba fuera de Mallorca y que no había encontrado vuelos para desplazarse hasta la capital balear. Desde entonces, y hasta nueve meses después, ha estado en paradero desconocido.

Es la segunda vez que se da a la fuga, dado que durante la investigación de la Guardia Civil que le llevó a sentarse en el banquillo de los acusados huyó a Colombia, donde pasó una temporada y desde donde tuvo que se extraditado para poder proseguir con la causa judicial.

La macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, cuyo juicio se saldó también con la condena de dos de los socios de García Roldán, dejó unos 3,3 millones de euros estafados a más de 230 afectados en une treintena de promociones inmobiliarias que no se ejecutaron.