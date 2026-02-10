Cabrer reivindica que el 'cheque canguro' no es para familias ricas y que si se tiene que ampliar, se ampliará

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha reivindicado este martes que el 'cheque canguro' no es para familias ricas y ha adelantado que si se tiene que ampliar la dotación presupuestaria, se ampliará.

Así se ha pronunciado este martes en el pleno del Parlament después de que la diputada del PSIB Irantzu Fernández haya criticado las partidas destinadas y los requisitos para acceder a esta ayuda.