Cabrer trabajará para "tender puentes" entre patronales y sindicatos en la negociación del convenio de las 'escoletes'

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha asegurado que su departamento trabajará para "tender puentes" entre patronales y sindicatos en la negociación de un nuevo convenio colectivo autonómico de las 'escoletes'.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntado por la diputada socialista Amanda Fernández por las movilizaciones que recientemente han anunciado las educadoras ante la falta de avances.

Cabrer ha afeado a los socialistas que durante la alcaldía de José Hila en Palma no hicieran nada por mejorar las condiciones laborales de este colectivo y ha reivindicado que el año pasado se alcanzó un acuerdo "calificado como histórico" que, entre otras cosas, supuso una subida salarial de 1.200 a 1.800 euros.

También incluía el compromiso de negociar un convenio colectivo autonómico específico para la educación 0-3, algo que quedó encallado el pasado diciembre después de que las patronales se levantaran de la mesa negociadora.

"Nos encontrarán para tender puentes, pero con diálogo y respeto", ha asegurado la consellera. Fernández, por su parte, le ha afeado a Cabrer que no haya hecho nada para desatascar la negociación en cuatro meses.