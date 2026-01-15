Uno de cada 5 residentes de Ibiza sufre exclusión social, según Informe Foessa

Archivo - UNA PERSONA SIN RECURSOS DUERME EN LA CALLE - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una de cada cinco personas residentes en Ibiza se encuentra afectada por situaciones de exclusión social, según recoge el Informe Foessa sobre Desarrollo y Exclusión Social presentado este jueves en la isla.

En rueda de prensa, entre otros datos, el documento incluye que el 20,4 por ciento de la población, unas 32.000 personas, se ven afectadas por diferentes grados de exclusión social. El dato es peor en comparación con el resto de Baleares, donde el porcentaje ronda el 19 por ciento.

El sociólogo Thomas Ubrich, responsable del informe, ha lamentado que la vivienda "expulsa del territorio" mientras que "el empleo ha perdido esa capacidad para rescatar de la expulsión".

El informe, en el que han participado 359 hogares de Ibiza, reitera que la vivienda afecta a uno de cada tres vecinos de la isla, siendo esta exclusión residencial más amplia que en el resto de Baleares y del país. "No fallan las personas, falla el sistema", ha dicho Ubrich.

Además, ha añadido que sólo un poco más del tercio de la población de Ibiza disfruta de una integración plena con, por lo menos, 9.000 residentes que sufren dificultades serias en su día a día.

Sobre los precios del alquiler, el experto ha señalado que éstos han subido hasta un 41 por ciento desde 2018, con puntos calientes en Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària.

Además, ha afirmado que el 84 por ciento de residentes en el municipio de Ibiza dedica más del 30 por ciento de sus ingresos a pagar el alquiler y más del 40 por ciento destina más del 50 por ciento al pago de la vivienda. De hecho, según el informe, el 33 por ciento de la población de Ibiza está en situación de exclusión residencial.

También, el documento ha resaltado que en la Isla unos 10.000 hogares y unas 16.000 personas residen en una vivienda insegura. Al mismo tiempo, más de 19.000 ciudadanos habitan en viviendas inadecuadas, con problemas estructurales, sin suministros o que no cuentan con la superficie mínima exigida para tener unas condiciones de confortabilidad y privacidad.

Otro dato destacado por Foessa es que un tercio de las personas extranjeras residentes en Ibiza están excluidas socialmente. Las dificultades para el empadronamiento es uno de los grandes problemas de estos extranjeros, según se destaca en el estudio.

Según el informe, un 6 por ciento de la población de Ibiza ha tenido que dejar tratamientos sanitarios no cubiertos, mientras que los problemas de salud mental afectan al 21 por ciento de las personas excluidas en la Isla, reflejando así "lo injusto que es que la salud depende de la cartera", ha indicado Ubrich.