Cae una banda de narcos que instaló un laboratorio de drogas sintéticas en una pequeña localidad de Eivissa

Drogas intervenidas por la Policía Nacional a la banda de narcotraficantes. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a ocho supuestos miembros de una organización internacional de narcotraficantes que contaba con un laboratorio para procesar drogas sintéticas en la isla de Eivissa.

La operación, culminada el pasado mes de octubre, permitió incautar hasta 165 kilos de diversas sustancias estupefacientes y más de 150.000 euros en efectivo.

El inicio de la investigación contra esta banda tuvo lugar en el verano de 2024, cuando los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) realizaron varias actuaciones contra la parte más baja de la cadena de distribución de drogas.

A partir de esos primeros indicios, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los agentes descubrieron que existía un entramado criminal mucho más complejo que ha estado operando, al menos, durante tres veranos consecutivos.

No fue hasta este pasado verano cuando las labores de investigación permitieron a los policías ir ascendiendo hasta los escalones superiores de la organización.

Los agentes comprobaron que los sospechosos empleaban medidas de seguridad como el cambio continuo de vehículos --tenían más de medio centenar de ellos--, usaban de numerosos terminales telefónicos y disponían de inmuebles repartidos por distintos puntos de la isla.

UN LABORATORIO EN UNA PEQUEÑA LOCALIDAD

Con toda esa información, los agentes registraron domicilios en los municipios de Sant Joan, Santa Eulalia, Sant Josep y Sant Antoni de Portmany y detuvieron a ocho personas, de las cuales seis han ingresado en prisión de forma provisional.

Una de las intervenciones que más llamó la atención de los policías tuvo lugar en una vivienda aislada de la pequeña localidad de Sant Miquel, donde localizaron un laboratorio clandestino en el que los sospechosos procesaban y preparaban drogas sintéticas.

Ahí intervinieron más de 100 kilos de sustancias en estado sólido, líquido --en garrafas de 20 litros-- y ya cristalizadas con diferentes logotipos, diseños y denominaciones comerciales. Los investigadores creen que la presentación de las sustancias en distintos formatos y dosis individualizadas evidencian "una sofisticada estrategia" de presentación final del producto.

En esa vivienda también se incautaron de miles de envases y etiquetas, 32.280 dispensadores individuales, material para preparar unas 500.000 dosis envasadas, maquinaria y útiles de manipulación y una infraestructura preparada para su comercialización a gran escala.

De acuerdo con las pesquisas llevadas a cabo por la UDYCO, todo ello pone de manifiesto que en este inmueble se realizaban todas las labores de síntesis, transformación y preparación para la venta de, principalmente, MDMA, 2C-B y GHB.

Una vez concluidas estas tareas, la droga era trasladada a distintos inmuebles con los que contaba la organización en Evissa, donde se hacían cargo de ella los miembros de la banda dedicados a su distribución al por menor.

165 KILOS DE DROGA Y 150.000 EUROS EN EFECTIVO

De este modo, la banda ejercía un control integral sobre toda la cadena de producción y distribución de estas sustancias estupefacientes, aunque también se dedicaba a la introducción de partidas de cocaína y ketamina.

En total, la operación se ha saldado con la intervención de cerca de 165 kilos de diversas sustancias estupefacientes --cocaína, MDMA, LSD, 2CB, cristal, ketamina, éxtasis y GHB--, 150.000 euros en efectivo, 24 teléfonos móviles, ocho vehículos, cuatro relojes de alta gama, tres USB encriptados, dos ordenadores y dos tabletas.

Algunos de los vehículos incautados cuentan con compartimentos ocultos --caletas, en el argot policial-- que usaban para transportar la droga y evitar su detección en eventuales controles policiales.