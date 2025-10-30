CaixaBank inaugura un nuevo centro Wealth Management en Palma

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha inaugurado un nuevo centro Wealth Management en el número 18 de la Avenida Jaume III de Palma "consolidando su apuesta por una gestión patrimonial más cercana, especializada y global".

Según ha informado la entidad en un comunicado, este nuevo espacio es un punto de encuentro diseñado para ofrecer un asesoramiento "integral, moderno y adaptado a cada cliente". La apertura se enmarca en el lanzamiento de la nueva marca CaixaBank Wealth Management, que sustituye a la anterior denominación de Banca Privada.

CaixaBank ha indicado que esta evolución responde a la creciente complejidad del entorno financiero y a la demanda de soluciones más completas y personalizadas por parte de los clientes. Así, bajo esta nueva marca se integran todos los segmentos, servicios y capacidades de la entidad, incluyendo las filiales internacionales CaixaBank Wealth Management Luxembourg y OpenWealth.

El acto de inauguración, que ha contado con la asistencia de un centenar de clientes, ha sido presidido por la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, el director comercial de CaixaBank Wealth Management en Baleares, Antoni Serra, y el director del nuevo centro, Eduardo Romero, "profesional con una sólida trayectoria en el equipo de gestión patrimonial de la entidad".

Durante el evento, la directora territorial de Baleares ha señalado que su propuesta de valor para el segmento de Wealth Management "está basada en la excelencia del servicio y en el asesoramiento financiero especializado" para adaptarse a las preferencias y necesidades de cada cliente, y, además, "combina la alta cualificación y experiencia de los gestores con la innovación constante y el uso de las nuevas tecnologías para ofrecer la mejor experiencia al cliente".

CaixaBank cuenta en Baleares con tres centros Wealth Management que dan servicio a todas las Islas, con un equipo de 41 profesionales que ofrecen asesoramiento financiero a alrededor de 8.400 clientes.

La división de CaixaBank Wealth Management se configura como un pilar estratégico del Grupo CaixaBank, que se ha fijado como objetivo crecer en gestión patrimonial gracias a nuevos servicios y herramientas.

En el primer año del nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de CaixaBank, CaixaBank Wealth Management ha registrado un crecimiento destacado en activos bajo gestión en España (181.684 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que supone un 13% más respecto a septiembre de 2024), así como también en clientes (167.024, +7,3%) y en gestores (1.142, +4%).

La entidad se ha enfocado en estos meses en una mayor personalización de los productos y servicios y el asesoramiento independiente, la implementación de tecnologías avanzadas, y la apuesta por la alta especialización y el talento de sus gestores con experiencia superior a 15 años de media en la gestión de patrimonios.

Respecto a la personalización de productos y servicios, la entidad destaca el crecimiento de OpenWealth, la filial de CaixaBank creada en 2022 para prestar servicios de consultoría patrimonial independiente para clientes UHNW ("muy grandes patrimonios", en sus siglas en inglés) y family offices.