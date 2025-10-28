Calendario laboral Baleares 2026: estos son los días festivos y puentes

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de Baleares para 2026 recoge un total de 12 días festivos, con cinco fines de semana largos, entre ellos, en Semana Santa y Navidad, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que recoge un total de nueve festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España.

En concreto, en 2026 serán fiesta en Baleares los siguientes días:

- Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

- Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

- Lunes 2 de marzo (Día después del Día de Baleares)

- Jueves 2 de abril (Jueves Santo)

- Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

- Lunes 6 de abril (Lunes de Pascua)

- Viernes 1 de mayo (Día del Trabajo)

- Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

- Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional)

- Martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

- Viernes 25 de diciembre (Día de Navidad)

- Sábado 26 de diciembre (Segunda Fiesta de Navidad)

UN AÑO CON VARIOS FINES DE SEMANA LARGOS

En concreto, los trabajadores podrán disfrutar de cinco fines de semana largos en Baleares: el lunes 2 de marzo (Día de Baleares); el jueves y viernes 2 y 3 de abril (Jueves y Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Además, aquellos trabajadores que puedan permitirse coger algún día libre, podrían alargar el fin de semana por la celebración de la Epifanía del Señor (6 de enero), que cae en martes, y por el día 8 de diciembre, que también cae en martes.

FESTIVOS LOCALES

A estos 12 días se suman los dos festivos locales elegidos por cada ayuntamiento de las Islas, sumando un total de 14 días. Consulta cuáles son los festivos locales: