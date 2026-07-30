Calvià homenajea a los guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova junto al nuevo monumento conmemorativo. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calvià ha rendido homenaje este jueves a Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, los guardias civiles asesinados hace 17 años por la banda terrorista ETA en Palmanova, en un acto que ha tenido lugar junto al nuevo monumento conmemorativo.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el homenaje ha contado con la intervención de Montse Lezaun, madre de Diego Salvá, quien ha asegurado que "ninguna madre debería sobrevivir a su hijo" y ha que los terroristas "no han podido borrar a Diego ni a Carlos".

Asimismo, ha afirmado que seguirá participando en este acto mientras le acompañen las fuerzas y los responsables de los asesinatos no respondan ante la Justicia.

Antes del inicio del acto, los asistentes depositaron ramos de flores junto al monumento, diseñado y cedido por el artista local Carlos Terroba. La obra, de 110 centímetros de altura y unos 207 kilos de peso, cuenta con un sistema de iluminación interior e indirecta en tonos verdes que evoca el uniforme de la Guardia Civil y busca crear un espacio de recogimiento y respeto.

Durante su intervención, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha asegurado que el homenaje sirve, además de para honrar la memoria los agentes, para reclamar que no se afloje "ni un ápice" en la búsqueda, captura y castigo de los responsables del atentado.

Asimismo, Amengual ha trasladado su reconocimiento a la Guardia Civil por la labor que desempeña tanto en Calvià como en el conjunto del país y ha destacado su actuación durante los incendios forestales, donde, según ha señalado, desempeña un papel esencial junto a los servicios de extinción y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Al acto han asistido el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el general de Brigada y jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; familiares de los fallecidos;, así como representantes políticos, militares, policiales, de la sociedad civil y ciudadanos.