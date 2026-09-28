Cambio de tiempo en Baleares: llegan las lluvias y continúa el calor, pero la semana que viene lloverá mucho más

Archivo - Personas cruzando un paso de peatones con paraguas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tiempo cambiará esta semana, con probables precipitaciones cualquier día y en cualquier punto del archipiélago, aunque con poca intensidad, y con unas temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año.

El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, ha señalado en declaraciones a Europa Press que este lunes no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y aislada. Asimismo, sopla viento de levante y las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios o bajan, con máximas de 28 a 31 grados (ºC).

Este martes se espera que cielo esté nuboso y aumente a cubierto. El cielo nuboso se da cuando aparecen algunos claros, mientras que cubierto es cuando no se ve el cielo.

También podrán producirse precipitaciones ocasionales, aunque por la tarde disminuirá la nubosidad. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente, con valores máximos de 28 a 32 ºC. La Aemet ha recordado que la temperatura habitual para esta época del año son los 25,5 ºC, por lo que Baleares se encuentra aún muy por encima de lo normal.

El miércoles Baleares amanecerá con el cielo poco nuboso en general, pero la nubosidad aumentará a lo largo de la mañana, hasta quedar el cielo nuboso o cubierto, sin descartar alguna precipitación débil, ocasional y aislada. Además, es posible que aparezcan algunos bancos de niebla producidos por el viento del este, que aporta humedad.

Las temperaturas nocturnas bajarán, con mínimas de 17 a 23 ºC en todo el archipiélago, mientras que las diurnas subirán ligeramente, con valores máximos de 29 a 33 ºC.

El jueves se espera que el cielo esté nuboso o cubierto, con probabilidad de alguna precipitación ocasional y aislada. Soplará viento flojo de levante y las temperaturas nocturnas subirán ligeramente, con mínimas de 18 a 24 ºC, y las diurnas bajarán, con máximas de 27 a 30 ºC.

El viernes continuará el cielo nubosos con precipitaciones ocasionales. Seguirá soplando viento flojo a moderado de la componente este y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios.

De cara al fin de semana, se prevén días con una climatología muy similar. Se esperan intervalos nubosos o cielo nuboso con precipitaciones ocasionales, con temperaturas en ligero descenso o con pocos cambios.

Las lluvias que se produzcan durante esta semana serán producto de la influencia de una vaguada que dejará lluvias más copiosas en la Península. No obstante, la Aemet ha alertado de que la próxima semana se esperan lluvias más intensas con cantidades un 50 por ciento por encima de lo habitual y con la probable activación de avisos.