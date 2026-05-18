Una campaña vecinal en redes sociales permite la detención del responsable de una oleada de hurtos en Artà

Agentes de la Guardia Civil en Artà. - GUARDIA CIVIL

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al supuesto responsable de una oleada de delitos de hurtos, daños continuados y amenazas en Artà después de que un vecino que había visto una fotografía de su rostro, que circulaba por las redes sociales, le reconociera por la calle.

La investigación, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, se inició a raíz de las múltiples denuncias interpuestas en la localidad.

Los hechos delictivos habían generado mucha preocupación entre los vecinos, quienes llegaron a difundir la imagen del sospechoso a través de diferentes redes sociales.

El pasado miércoles un vecino de Felanitx reconoció al hombre en la vía pública y alertó de inmediato a los agentes de la Guardia Civil, que desplegaron un dispositivo de búsqueda.

El sospechoso, de 43 años, fue localizado por la zona y detenido como supuesto autor de cinco delitos de daños en vehículos --como el pinchazo de neumáticos--, de amenazas --por grabar sin consentimiento a mujeres y menores-- y diversos hurtos en establecimientos de restauración.

El arrestado fue puesto a disposición de un juez de Manacor al día siguiente, el pasado jueves.