PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha manifestado que si viera irregularidades en su partido "iría a los juzgados", en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, y ha resaltado que las cuentas de Vox son "muy transparentes y públicas".

Esta ha sido la respuesta de la parlamentaria a la pregunta de los medios de comunicación sobre las acusaciones de la exdiputada de Vox Idoia Ribas, que la semana pasada apuntó que el partido habría desviado dinero del Grupo Parlamentario a la fundación Disenso --presidida por el presidente de Vox, Santiago Abascal--.

Cañadas ha defendido que "las mentiras, injurias y calumnias" no se hablan ni en ruedas de prensa, ni en los medios de comunicación, por lo que ha argumentado que "le da igual" si hay alguien que "quiere enredar", porque Vox es un partido que "crece muchísimo" y entiende que haya gente a la que "le dé rabia".

"Vox tiene muy claro que ha venido a trabajar por sus votantes y por los futuros votantes que están por llegar, que serán muchos más", ha puntualizado.

