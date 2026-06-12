Caos circulatorio en la estación Intermodal: los fallos en el lector de matrículas provocan retenciones "crónicas"

Archivo - Autobús de la línea 401 del TIB en la estación Intermodal de Palma. - CONSELLERIA DE VIIVENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha denunciado públicamente que los continuos fallos en el lector de matrículas del sistema de apertura de barreras de la estación Intermodal de Palma llevan un mes y medio provocado un "caos circulatorio" que provoca retrasos sistemáticos.

El sindicato, en un comunicado, ha advertido que esta problemática deja a los trabajadores de las empresas de transporte público de Mallorca en una situación de "colapso y desprotección laboral".

Según ha explicado el delegado de personal de CCOO en una de dichas empresas, Francisco Sola, los conductores se ven obligados a llamar por teléfono a la centralita cada vez que necesitan entrar al recinto para cargar o descargar pasajeros.

Esta situación fuerza a los chóferes a manipular el teléfono móvil en marcha y con pasajeros a bordo, lo que supone una infracción de las leyes de tráfico que puede acarrerar multas de hasta 600 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.

El problema se vuelve "crítico" a partir de las 21.30 horas, momento en el que se reduce el personal de seguridad en el recinto y la espera para la apertura manual de barreras se prolonga durante varios minutos.

A pesar de las reiteradas quejas trasladadas a las empresas operadoras y a la jefa de servicios de la estación, la única respuesta obtenida ha sido el reparto de unas pegatinas para los parabrisas que han resultado ser "completamente ineficaces".

El resultado, siempre de acuerdo con la organización sindical, es que se producen "retenciones crónicas" en la entrada de la estación Intermodal que provocan la pérdida de las conexiones horarias con otros transportes.

Los conductores, además, se ven expuestos a situaciones de tensión, dado que "absorben" el malestar de los pasajeros y no pueden disponer de los descansos mínimos obligatorios entre trayectos, impidiéndoles, por ejemplo, ir al servicio.

CCOO ha criticado una gestión de la Intermodal que, a su parecer, "prioriza las inversiones estéticas de cara al público", como la instalación de nuevas escaleras mecánicas, mientras "se desentiende de una reparación técnica básica como es la sustitución del lector de matrículas defectuoso".

Para solucionar esta problemática, el sindicato ha exigido que se arregle de manera urgente el lector de matrículas o que, en su defecto, se deje la barrera de acceso permanentemente abierta.

También ha reclamado a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad y al Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) que intervengan de oficio y exijan responsabilidades inmediatas a la empresa responsable.

De lo contrario, ha advertido CCOO, estudiarán medidas de presión como la convocatoria de paros laborales e incluso "medidas de fuerza mayores".