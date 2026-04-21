Castells llama a Prohens "la pequeña Trump de Baleares" y acusa al PP de menospreciar el control parlamentario

Archivo - El diputado de Més per Menorca, Josep Castells. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha llamado este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "la pequeña Trump de Baleares" y ha acusado al PP y a Vox de menospreciar el control parlamentario introduciendo decenas de enmiendas a la ley de aceleración de proyectos estratégicos modificando unas 50 normas.

En el pleno del Parlament, la líder del Govern, en su réplica, ha criticado la "hipocresía" del menorquinista, a quien ha recordado que en el pasado ya se introdujeron enmiendas que modificaban normas. "¿Sabe lo que se ha aprobado por la puerta de atrás? La regularización de migrantes con informes en contra y sin pasar por el Congreso. Pero usted, sobre eso, como lo hace la izquierda, ni mú", ha afirmado Prohens.