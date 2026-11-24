El Catálogo de especies amenazadas y de especial protección incluirá la lagartija pitiusa y balear. - CAIB

EIVISSA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de Fauna y Flora de Baleares ha informado favorablemente sobre la propuesta de modificación del Catálogo balear de especies amenazadas y de especial protección para incluir a la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) y a la lagartija balear (Podarcis lilfordi) en la categoría 'En peligro de extinción', el nivel máximo de protección previsto para las especies amenazadas en el ámbito autonómico.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la propuesta se ha presentado durante la sesión ordinaria del Consejo, presidida por la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

La catalogación de una especie en la categoría 'En peligro de extinción' implica reconocer que su supervivencia está amenazada y que podría desaparecer si no se corrigen los factores que provocan la regresión de sus poblaciones.

Con esta nueva catalogación, el Govern da un paso más en su compromiso con la conservación de estas dos especies al otorgarles el máximo nivel de protección dentro del Catálogo balear.

Esta medida refuerza y complementa las actuaciones de conservación que ya ha iniciado la Conselleria y permite consolidar la estrategia integral del Govern para garantizar la recuperación de sus poblaciones y la supervivencia de ambas especies a largo plazo.

Además, durante la reunión se ha hecho hincapié en la necesidad de establecer protocolos estrictos de bioseguridad para prevenir la entrada y la dispersión de serpientes invasoras y de otras especies exóticas invasoras que puedan comprometer la conservación de la biodiversidad y alterar el frágil equilibrio de los ecosistemas insulares.

La inclusión de las dos especies en la categoría conllevará la obligación de redactar y aprobar un plan de recuperación específico para cada una de ellas en un plazo máximo de tres años, a contar desde la publicación de la nueva catalogación en el BOIB.

Estos planes deberán definir las medidas necesarias para garantizar la recuperación y la conservación a largo plazo de las poblaciones de las dos especies, con actuaciones de seguimiento poblacional, control de las amenazas, restauración de hábitats y reproducción en cautividad, entre otras medidas.

Además, cabe recordar que el pasado 7 de agosto la Conselleria también solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la modificación del catálogo nacional para incluir a ambas especies en la categoría 'En peligro de extinción'.

El Govern está a la espera de la decisión del Ministerio que, según la normativa, dispone de seis meses para notificar si acepta la propuesta.

El Consejo es el órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de la conselleria competente en materia de conservación de la fauna y la flora silvestres, creado mediante el Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el que se crea el Catálogo balear de especies amenazadas y de especial protección.

Entre sus funciones figuran informar sobre las propuestas de inclusión, cambio de categoría o exclusión de especies del Catálogo, así como asesorar a la Administración autonómica en las políticas de conservación de la biodiversidad.

Lo integran, entre otros, representantes del Govern, de los consells insulares, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), de la Sociedad de Historia Natural de Baleares y del Instituto Menorquín de Estudios, así como expertos en conservación de fauna y flora.

La lagartija pitiusa y la lagartija balear son dos especies endémicas exclusivas del archipiélago y constituyen uno de los elementos más singulares del patrimonio natural de Baleares.

Aunque todavía mantienen poblaciones importantes en varias localidades, los estudios científicos y los datos de seguimiento disponibles evidencian un aumento de las amenazas que comprometen su conservación, especialmente la expansión de las serpientes invasoras introducidas accidentalmente durante las últimas décadas.

NUEVOS PROYECTOS

Durante la reunión se ha presentado a los miembros del Consejo la nueva Fundación Biodiversidad y Naturaleza de Baleares (Biona), que asumirá las funciones del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas (Cofib) a partir del 1 de enero de 2027 y que ampliará su ámbito de actuación al control y la erradicación de especies exóticas invasoras y a la conservación, la restauración y la mejora de la biodiversidad terrestre y marina.

También se han expuesto los resultados de las campañas de control de ofidios invasores desarrolladas en las Islas, una de las principales herramientas para reducir la presión de estos depredadores sobre las poblaciones de lagartijas endémicas y contribuir a su conservación.

Asimismo, se ha dado a conocer el proyecto europeo LIFE Reptiles, que tiene como objetivo prevenir la extinción de los reptiles insulares endémicos amenazados por las invasiones biológicas en Baleares y Canarias.

La sesión ha incluido la presentación de dos proyectos financiados por el impuesto de turismo sostenible (ITS), centrados en el seguimiento de la biodiversidad, la gestión de especies exóticas invasoras y la conservación de los ecosistemas marinos.

De este modo, el pronunciamiento favorable del Consejo permite avanzar en el procedimiento para reforzar la protección de las dos especies de lagartija endémicas de las Baleares y establecer un marco específico de actuación para garantizar su recuperación y conservación a largo plazo ante las crecientes amenazas que afectan a la biodiversidad insular.