La Cátedra Banca March lanza un curso sobre gestión y estrategia empresarial

La Cátedra Banca March de la Empresa Familiar lanza el curso 'Gestión y estrategia empresarial' dentro de su programa de cursos universitarios, que está reconocido como microcredencial universitaria y ofrece una formación práctica para comprender cómo se organizan y compiten las empresas en entornos cambiantes.

Según han informado ambas entidades en nota de prensa, la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, iniciativa conjunta de Banca March y la Asociación Balear de Empresa Familiar (ABEF), el instituto de Empresa Familiar (IEF) y la Universitat de les Illes Balears (UIB), pone en marcha el nuevo curso 'Gestión estrategia empresarial'.

El curso, que se impartirá de forma presencial en el Campus de la UIB del 28 de octubre al 9 de diciembre, ofrece una formación introductoria y práctica sobre cómo se organizan las empresas, como construyen su ventaja competitiva y como la tecnología está transformando los mercados. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 21 de octubre.

Equivale tres créditos ECTS y combina marco teórico, análisis de casos reales y debates guiados, con el objetivo de que los participantes desarrollen pensamiento crítico y capacidad de decisión ante los retos empresariales actuales.

Los precios de las matrículas cuentan con una subvención del 70% gracias a la financiación del Plan Microcredenciales - Fondos Next Generation de la Unión Europea. De este modo el coste de estos tres créditos es de 165 euros, frente a los 550 que costaría sin la ayuda.