CCOO acusa a Educación de no conceder los dos días de permiso en periodo lectivo y exige una rectificación inmediata

Archivo - Representantes del profesorado durante la Assemblea de Docents, a 8 de febrero de 2024, en Inca, Mallorca, Baleares. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Baleares ha acusado a la Conselleria de Educación y Universidades de no conceder los dos días de permiso de libre disposición en periodo lectivo y ha exigido una rectificación inmediata para que se apliquen a partir del próximo curso escolar.

El sindicato, en un comunicado, ha recordado que esta medida había sido discutida y valorada en la Mesa Sectorial de Docentes, por lo que es "del todo intolerable" que la Conselleria no haya publicado la resolución correspondiente.

Eso, a su juicio, implica "denegar en la práctica" la posibilidad de que el profesorado pueda acceder a sus derechos laborales y emplear el diálogo social "como un lavado de cara".

La no aprobación de al menos estos dos días de permiso demuestra, según CCOO, una "falta absoluta de respeto hacia los derechos de los docentes" y convierte al colectivo en funcionarios "de segunda clase" dentro de la administración autonómica.