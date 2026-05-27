CCOO acusa al Govern de ponerse en contra de los trabajadores y el mercado laboral tras recurrir la regularización

Archivo - Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha acusado al Govern de ponerse en contra de los intereses de los trabajadores y del mercado laboral tras recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la regularización extraordinaria de personas migrantes y solicitar su suspensión cautelar.

El sindicato, en un comunicado, ha expresado su "firma oposición" al movimiento judicial, el cual han pedido retirar de forma inmediata, contra un proceso que es "esencial para garantizar derechos, igualdad y justicia social".

Con esto, ha considerado, el Ejecutivo autonómico "se sitúa en contra de los intereses de la clase trabajadora y de la realidad de un mercado laboral que, en gran medida, se sostiene gracias al esfuerzo de miles de personas migrantes" que trabajan en sectores como la hostelería, los cuidados, la construcción o la agricultura.

Para CCOO, este recurso "ataca directamente la igualdad de derechos y la cohesión social" y trata de frenar una medida "fundamental para reducir la explotación laboral, combatir la precariedad de quienes trabajan sin papeles y luchar contra la economía sumergida".

El modelo por el que apuesta el Govern es, a su parecer, uno que "perpetúa la vulnerabilidad y favorece a quienes se benefician de la falta de derechos, legitima discursos xenófobos y contribuye a la estrategia de dividir a la clase trabajadora".