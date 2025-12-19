CCOO acusa a la patronal de "dinamitar" la negociación del convenio de madera y amenaza con un conflicto laboral

Archivo - Un carpintero prepara las vallas para el sexto encierro de las fiestas de San Fermín con toros de la Ganadería Núñez del Cuvillo en Pamplona. - David Domench - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Hábitat ha acusado a la patronal de intentar "dinamitar" la negociación del convenio colectivo de madera de Baleares y ha amenazado con un conflicto laboral.

Las propuestas de los empresarios, ha indicado el sindicato en un comunicado, son "insultantes" dado que establecen una "congelación" de los salarios en los dos primeros años y prácticamente ni actualizan el articulado de derechos salvo dos pequeñas modificaciones que no hacen más que ajustarse a la legislación vigente.

Para el secretario de organización de CCOO Hábitat, Miguel Pardo, los planteamientos de la patronal son "insultantes" y buscan "destruir el sector y condenar a sus trabajadores a buscar otras salidas profesionales".

Además, este convenio autonómico de madera viene con retraso ya que debería haberse aplicado desde 2024, con lo que arrastra "una pérdida de poder adquisitivo importante".

A pesar de que los incrementos salariales se trasladan a los dos últimos años del convenio, con un 6,5% en 2026 y un 5% en 2027, estos no son suficientes "ni siquiera para mantener el poder adquisitivo del periodo del convenio".

Los delegados y trabajadores del sector en el archipiélago han rechazado de plano estas propuestas y se han mostrado "indignados" ante la "congelación" de salarios y el "estancamiento" de los derechos laborales.

Ante este "bloqueo", ha señalado que no les queda más opción que adoptar "medidas reivindicativas de lucha y protesta". Por el momento los trabajadores no descartan ninguna opción y dependerá de ellos decidir qué acciones se llevan a cabo para tratar de conseguir incrementos salariales y avances en sus derechos, ha apuntado.

Si la patronal no modifica su "postura inmovilista" en la mesa de negociación, ha advertido, "el conflicto laboral está servido".