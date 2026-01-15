CCOO apunta que es "urgente" renovar el modelo de financiación y pide negociar con "vocación clara" de llegar a acuerdos

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y representantes del Govern durante su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha indicado que es "urgente" actualizar el modelo de financiación autonómica y ha solicitado que haya una negociación con "vocación clara" de llegar a un acuerdo, sobre elementos como la insularidad o la población flotante.

La organización sindical ha considerado que la voluntad de negociación entre el Govern y el Ejecutivo central sobre un nuevo modelo que aporte más recursos en Baleares es "una buena noticia", según ha explicado CCOO en una nota de prensa.

Aun así, han mantenido que hay insistir en que esta negociación no puede permitir la pérdida de "ningún recurso económico" para financiar los servicios públicos y las políticas sociales de las islas.

De este modo, han defendido la urgencia de esta actualización porque el actual sistema está caducado desde 2014 y "no responde a la realidad y necesidades de Baleares".

"El modelo propuesto por el Gobierno de España supone un aumento importante de recursos para las islas que son muy necesarios para mejorar los servicios y políticas públicas de Baleares", han sostenido.

El sindicato ha celebrado que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación dijera que el Govern estaba dispuesto a negociar este nuevo modelo.

"Baleares no pueden permitirse la pérdida de recursos por tacticismo político. CCOO exige transparencia y franqueza en estas negociaciones tanto al Gobierno central, como a Govern", han reivindicado.

Del mismo modo, han planteado que es necesario que se acepte la propuesta de condonación de la deuda en Baleares que "daría más capacidad y más recursos" para reforzar los servicios públicos esenciales, que en las islas están "cada vez más saturados", y las políticas sociales.

"Hay que tener en cuenta que hay muchos retos por delante, como la transformación del modelo económico y laboral o la lucha contra las crisis habitacional y climática, que necesitan de presupuestos y hay que lograr prepararse ante posibles futuras crisis, que en un momento u otro llegarán", han manifestado.