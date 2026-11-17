PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha celebrado la constitución de la mesa de negociación del primer Convenio Autonómico de Acción e Intervención Social de Baleares, un acto que ha calificado de "histórico" en un sector que hace años que reclama un marco laboral "propio y justo".

El sindicato ha señalado este martes en un comunicado que se trata de un paso "decisivo" que sigue la estela de convenio de Protección de Menores y Reforma Juvenil, lo que, han asegurado, demuestra que la negociación colectiva "es la mejor herramienta" para transformar la realidad laboral de los servicios sociales en el archipiélago.

Este convenio ampara a un colectivo multidisciplinario de educadores y trabajadores sociales, psicólogos, integradores, mediadores, monitores, auxiliares y personal técnico y administrativo que desarrollan su labor en multitud de entidades del tercer sector.

Según CCOO, estas plantillas atienden diariamente a miles de personas en situación de vulnerabilidad y gestionan servicios públicos esenciales para la cohesión social de las Islas. "Paradójicamente, esta labor imprescindible se ha sostenido demasiado tiempo sobre la precariedad laboral, una situación que no se puede prolongar más", han asegurado.

La mesa negociadora cuenta con la participación de la Asociación Patronal de Organizaciones de Acción Social de Baleares (Apoasib) y la Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social (OEIS), junto con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USO.

El sindicato ha calificado la iniciativa de Apoasib de impulsar esta mesa como "valiente y de futuro" y ha asegurado que confían en que la voluntad de diálogo de todas las partes permitirá alcanzar un buen acuerdo. "Nuestros delegados han trabajado en equipo para elaborar una batería de propuestas pensadas para el conjunto del sector, más allá de los intereses de cada empresa, en un claro ejemplo de compromiso colectivo", han mencionado.

Finalmente, han hecho un llamamiento a todos los trabajadores de la acción social a implicarse activamente en este proceso y han señalado que "la fuerza para conquistar unas condiciones a la altura de la importancia social de su trabajo dependerá de la unidad y la movilización de todo el sector".