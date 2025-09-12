CCOO cree que la cogestión de los aeropuertos de Baleares "va en contra" de la ciudadanía y provocaría una huelga

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha considerado que la posibilidad de que el Govern cogestione los aeropuertos de Baleares con Aena "va en contra de los intereses de los ciudadanos y de los trabajadores" y podría derivar en la convocatoria de una huelga de los trabajadores del gestor aeroportuario.

El sindicato, en un comunicado, se ha posicionado de esta manera después de que MÉS per Mallorca y Més per Menorca anunciaran una proposición de ley y de que el Parlament aprobara con el apoyo de todos los partidos salvo Vox una proposición no de ley (PNL) en este sentido.

"Hace años que, lejos del rigor y del debate serio, se realizan ataques constantes al modelo de gestión aeroportuaria español en general, solicitando las competencias para hacer una gestión autonómica de los aeropuertos, aprobando mociones, PNL y otras iniciativas sin ningún rigor", ha criticado la organización sindical.

A su parecer, aunque el Estatut d'Autonomía hable que la comunidad autónoma puede participar de la gestión aeroportuaria, la Constitución Española dice que son "competencia exclusiva del Estado", por lo que sería necesaria una reforma de la Carta Magna para ceder los aeropuertos al Govern.

"Y eso es bueno, para los ciudadanos y los trabajadores. Aena es el principal gestor aeroportuario a nivel mundial y esto da unos beneficios que se perderían en el caso de romper la actual red estatal", ha defendido CCOO.

La proposición de ley presentada por los grupos ecosoberanistas, ha valorado el sindicato, "podría suponer un retroceso importante en cuanto al servicio que da el ente aeroportuario" y "mezcla conceptos, relata falsedades y obvia que los aeropuertos no dejan de ser infraestructuras de comunicación".

"Pero es precisamente el crecimiento de las plazas urbanísticas, hoteleras, pisos de alquiler turístico y oferta ilegal, todo ello competencias autonómicas, insulares o locales, las que tienen un efecto llamada y hacen aumentar el tránsito aéreo, y no al revés", han contrapuesto desde la organización.

Que la gestión sea del Estado o de las autonomías, han sentenciado, "no tiene nada que ver con que se limite la llegada de aviones y pasajeros".

La iniciativa, además, "obvia que el 49% del capital de Aena es privado desde que en febrero de 2025 el PP malvendió esta parte de la compañía". "¿Se hará la comunidad autónoma responsable de indemnizar a las acciones privadas?, ¿con qué coste?", se han preguntado.

La sección sindical de CCOO en Aena "siempre ha defendido la gestión pública, estatal y en red" y, por lo tanto, se opondrán a cualquier intento de "romper Aena". "Llegaremos, si es necesario, a la convocatoria de movilizaciones, incluida la huelga", han zanjado.