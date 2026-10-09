CCOO guarda un minuto de silencio por Maricarmen y reivindica el derecho a una vivienda digna. - CCOO

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha guardado este viernes un minuto de silencio frente a su sede en Palma en memoria de Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid y fallecida recientemente, y ha reivindicado el derecho a una vivienda digna.

Para el sindicato, según han explicado en un comunicado, la muerte de Maricarmen es motivo de "una profunda tristeza y una llamada de atención sobre las consecuencias sociales de la inseguridad residencial".

La organización sindical ha reclamado que la vivienda no sea tratada únicamente como una mercancía ni quedar sometida a la especulación. "Es un derecho fundamental y una condición indispensable para vivir con dignidad", han indicado.

CCOO ha recordado que las dificultades para acceder a una vivienda y mantenerla afectan directamente a las condiciones de vida de la clase trabajadora, especialmente cuando los salarios no permiten hacer frente al encarecimiento de los alquileres y del coste de la vida.

El sindicato ha reclamado políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible, refuercen la protección de las personas en riesgo de desahucio y permitan avanzar hacia un modelo que sitúe las necesidades sociales por encima de los intereses especulativos.

Al mismo tiempo, la organización ha subrayado que el recuerdo de Maricarmen se tiene que traducir en un compromiso colectivo con la defensa de los derechos sociales.

En este sentido, CCOO ha hecho un llamamiento a participar en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, como expresión de la movilización de la clase trabajadora en defensa de salarios dignos, vivienda accesible y precios que no deterioren el poder adquisitivo.