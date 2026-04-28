CCOO pide medidas de seguridad para los trabajadores ante la incertidumbre por la guerra en Irán

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PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado medidas de seguridad para la clase trabajadora ante la incertidumbre provocada por la guerra en Irán.

Así lo ha trasladado la organización en un comunicado tras conocerse este martes los datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para la organización sindical, los datos conocidos este martes confirman que hay más empleo y menos parados que el año pasado. Las cifras, a juicio de CCOO, se corresponden a un primer trimestre en el que la economía es menos dinámica y está a la espera del inicio de la temporada turística, "marcada por la incertidumbre que supone la crisis provocada por la guerra en Irán y lo que puede suponer en el aumento de combustibles y el costes de las materias y los servicios".

Ante este escenario y la posibilidad de que derive en pérdida de poder adquisitivo, el sindicato pide medidas de protección como ampliar la gratuidad del transporte público hasta el 31 de diciembre de 2027.

En el ámbito laboral, proponen la puesta en marcha de ayudas económicas directas si la inflación se prolonga más allá de la temporada turística, con especial atención al colectivo de trabajadores fijos discontinuos.

En este sentido, han subrayado que no se puede justificar el retraso en la incorporación ni el adelanto del final de temporada por motivos económicos derivados del actual contexto. El sindicato ha insistido en dotar de subsidios específicos a los trabajadores afectados por esta situación de crisis.

En cuanto a la contención de precios, CCOO plantea establecer líneas de ayuda para sectores como el transporte, la pesca, la ganadería y la agricultura, con el objetivo de compensar el encarecimiento previsto de los combustibles.

También ha defendido la creación urgente de un organismo encargado de supervisar y controlar la evolución de los precios de bienes y servicios.

En materia de vivienda, el sindicato propone declarar todo el archipiélago zona tensionada para limitar los precios de los alquileres y plantear habilitar ayudas específicas para los trabajadores con hipotecas a interés variable, especialmente afectadas por la subida de los tipos.

La organización sindical ha hecho un llamamiento a los trabajadores a participar en los actos del Primero de Mayo.