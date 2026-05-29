CCOO pide traspasar los fondos del plan de elección de lengua a climatizar centros educativos que alcanzan los 35ºC

Archivo - Una clase del CEIP Gabriel Comas i Ribas de Esporles, en Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO en Baleares ha criticado la "desastrosa gestión de prioridades" de la Conselleria de Educación y Universidades, a la que han reclamado destinar los 60 millones de euros del plan piloto de elección de lengua para un plan de climatización de centros educativos, donde han alertado que se rozan los 35ºC.

El sindicato ha censurado el "intolerable agravio comparativo", que a su juicio supone que el Govern destine millones de euros públicos a financiar este plan lingüístico, mientras mantiene "infrafinanciada" la escuela pública.

En un nota de prensa, han señalado que la enseñanza pública sufre "graves deficiencias estructurales" como la "falta de climatización" en los centros, para la que en principio se habían presupuestado 16 millones de euros.

CCOO ha señalado que, para el curso actual, la Conselleria ha triplicado la inversión real en el plan lingüístico para hacer frente a la incorporación de Secundaria. "Se gastan fondos públicos para recursos que no mejoran la calidad del sistema educativo de Baleares, mientras tanto, los niños de la escuela pública no pueden ni concentrarse a clase por el calor", han recalcado.

Así, han recriminado que mientras el presupuesto del plan lingüístico se ejecuta "con celeridad", el plan de climatización anunciado por la Conselleria avanza a "un ritmo exasperantemente lento".

CCOO ha apuntado que los centros, docentes y las AFAs demuestran que se registran puntas de hasta 34,7°C en el interior de "muchas aulas públicas del archipiélago", lo que vulnera "frontalmente" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que fija el límite máximo en 27°C.

"Ante la pasividad institucional, las familias y los equipos docentes son quienes tienen que financiar de su bolsillo la compra de ventiladores", han argumentado.

En ese sentido, han tildado de "propaganda" el plan de intervención de 16 millones de euros para solo 12 centros, puesto que "deja de lado a la inmensa mayoría de las escuelas e institutos públicos de las islas", que necesitan "urgentemente" un aislamiento pasivo y sistemas de aerotermia.

Para CCOO, esta "dualidad presupuestaria" responde a un modelo político que "busca debilitar la escuela pública". "No es un problema de falta de dinero, es un problema de ideología. Hay millones para un plan piloto segregador que nadie pedía en la pública pero solo hay migajas y promesas a largo plazo para los centros públicos que se están convirtiendo en auténticos invernaderos", ha reprochado el sindicato.

Ante esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido la paralización inmediata del plan piloto lingüístico y el trasvase de todo su presupuesto a un fondo de emergencia para la climatización integral y la eficiencia energética de la red de centros públicos de Baleares, dado que "el cambio climático afecta cada vez más pronto el buen funcionamiento de los centros educativos".