CCOO reclama al Govern una solución urgente para los docentes de FP en paro tras la entrada en vigor de la Lomloe

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado este lunes al Govern una solución urgente para los docentes de Formación Profesional que, con la entrada en vigor de la nueva ley educativa (Lomloe), se encuentran en el paro por falta de titulación superior, pese a contar con años de experiencia.

En un comunicado, CCOO ha explicado que con la Ley el profesorado de FP con titulación superior pasó a ser parte del cuerpo de funcionarios A1, pero generó "un problema para una parte minoritaria del colectivo" sin la titulación.

Desde CCOO entienden que para estos docentes no debería existir impedimento alguno para "continuar como interinos o cualquier otra figura laboral en la Conselleria". Sin embargo, el Govern "no lo entendió así y no dejó participar en el trámite de interinos a estos docentes".

La organización censura que Baleares fue "la única comunidad autónoma que da este paso tan radical y sin margen de maniobra por los sindicatos".

Con todo, la Conselleria añadió al último acuerdo marco el compromiso de "plantearse la situación" del profesorado sin la titulación requerida de acceso pero con "amplia experiencia" en el ejercicio de la docencia.

Aunque CCOO celebra que "por fin existe voluntad de negociación", subraya la urgencia de actuar puesto que "la convocatoria de interinos anual debe salir más pronto que tarde y esta cuestión debe estar resuelta antes". "Desgraciadamente, el tiempo va en contra de los trabajadores actualmente en paro", han indicado.

Además, el sindicato remarca que otras Comunidades, como Galicia, "ya han anunciado que dejarán como interinos a estos docentes", mientras que "Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi y Castilla la Mancha también han encontrado una solución jurídica por no dejar en paro a este colectivo".

Por ello, CCOO ha animado al Govern balear a analizar las decisiones del resto de Comunidades "y llegar a un acuerdo que garantice que estos trabajadores tengan opción de trabajar el curso que viene 2023-2024".

"Existen opciones jurídicas válidas para hacerlo y estos docentes, después de seis meses en paro injustamente no pueden, ni merecen, esperar más", ha concluido el sindicato.